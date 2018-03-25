Бывает, что проснуться утром очень тяжело, в таком случае вам может помочь приложение на телефоне.

5 приложений, которые легко помогут вам проснуться.

1. Alarmy

Это приложение гарантированно поднимет вас с кровати. Чтобы отключить будильник, нужно будет сфотографировать определенное место в квартире, например ванну. Можно, конечно, настроить и другой способ пробуждения: потрясти телефон или решить задачку. Выбирайте на свой вкус.

2. AlarmMon

Хороший будильник должен не только помочь проснуться, но и зарядить энергией, поэтому AlarmMon предлагает сыграть в мини-игру. Отключить его просто так не получится, придется доиграть до конца.

3. Runtastic Sleep Better

Runtastic Sleep Better тоже собирает данные о вашем сне и подсказывает, как улучшить его качество. Еще в приложении можно записывать сны сразу после пробуждения и разбивать их на категории: хорошие, нейтральные или плохие.

4. Wake Alarm Clock

Хороший будильник с минималистичным дизайном. Чтобы отключить его, нужно потрясти смартфон или провести рукой над экраном. Кроме стандартных мелодий, можно использовать любимую песню, под которую просыпаться будет намного приятнее.

5. Puzzle Alarm Clock

Лучший способ быстро проснуться - сразу включиться в работу. Решите утром пару головоломок, и спать вам точно перехочется. Если все-таки захотите еще поваляться в постели, отложите будильник на пару минут. Чтобы не было соблазна все время переставлять будильник, установите ограничения. Тогда программа не даст вам проспать важную встречу.

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