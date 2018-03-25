Из Украины не будут высылать российских дипломатов - Геращенко [ Редактировать ]
Из Украины не высылают российских дипломатов, потому что будет ответная высылка украинских консулов. А это значит, что украинские политзаключенные в России останутся без поддержки. Так написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Напомним, по данным британских СМИ, 20 европейских стран и США собираются выслать российских дипломатов из-за их шпионской деятельности. Это ответ на нападение в Солсбери. Европейский совет считает, что Москва причастна к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что первая волна высылки российских дипломатов начнется уже на следующей неделе.
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