Пограничный контроль внутри Шенгенской зоны - должен быть отменен. С таким призывом к государствам, которые проводят выборочные проверки, обратилась Болгария. Эта страна сама в Шенген пока не входит, но сейчас председательствует в ЕС. Германия - уже ответила. Татьяна Логунова подробнее.

Германия планирует продлить и ужесточить проверки на своих границах. Предложение выдвинул - новый министр внутренних дел, одобрила - канцлер, в пух и прах разгромила - оппозиция.

Выборочно проверять паспорта - немецкие пограничники начали еще два года назад, в разгар миграционного кризиса. Тогда политики в унисон обещали - это не надолго. Прошло время, количество беженцев, которые хотят попасть в Германию, существенно сократилось, но контроль - никто не отменил. Более того, новый министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил - планирует ужесточить проверки.

"Свободное передвижение - это огромное достижение Европы. Но оно может нормально функционировать только в том случае, если внешние границы Шенгенской зоны надежно защищены. Пока это не так - мы должны сами контролировать наши внутренние границы. И не потому, что нам это нравится, мы хотим обеспечить безопасность наших граждан", - заявляет Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.

Ангела Меркель - своего министра поддержала. А вот оппозиция, наоборот, обвинила Зеехофера в посягательстве на символ объединенной Европы - Шенгенскую зону.

"Есть нормы европейского права. И никакой новый министр внутренних дел из Баварии не может вдруг сказать, что теперь он решает, как будут выглядеть внутренние границы Европы в будущем. Люди имеют право на свободное передвижение", - заявляет Анналена Бербок, лидер партии "Зеленые".

На проверки - жалуются и представители бизнеса. Дескать, из-за длительных остановок на границе - они терпят серьезные убытки.

Германия - не единственная страна Шенгена, которая сейчас проводит проверки на своих границах. Есть еще Австрия, Дания, Швеция и Норвегия. И, похоже, они тоже не горят желанием отказаться от этой практики.