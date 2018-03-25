В Израиль по подземному туннелю проникли арабские террористы [ Редактировать ]
Эскалация на границе Израиля и Сектора Газа. На территорию еврейского государства прорывались террористы. Чем закончилась эта попытка и как ответил Израиль - подробнее об этом расскажет Сергей Ауслендер.
Группа арабов из Газы проникла на израильскую территорию и пыталась разрушить инженерные заграждения на границе с анклавом. Когда нарушители были обнаружены, на место отправили армейские патрули, но арабы успели ретироваться обратно в Газу. Место было оцеплено, туда прибыли военные инженеры для восстановления поврежденных участков забора.
В ответ на этот инцидент ВВС нанесли серию ударов по объектам Хамас. Бомбили тренировочные центры террористов. Противостояние на границе с Сектором продолжается, и в последнее время наблюдается явная эскалация. Накануне армия обнаружила и уничтожила большой тоннель, который террористы пытались проложить на израильскую территорию.
"Протяженность тоннеля под землей составляла примерно 2,5 километра, и он должен был закончиться на израильской территории. Построен был по всем правилам, с коммуникациями, вентиляцией и был довольно широкий, два человека могли свободно в нем разминуться. Мы предполагаем, что его строили для возможной атаки на израильское поселение", - сообщил командир инженерного подразделения
Хамас сразу поспешил заявить, что тоннель был старый, не использовался и зря израильтяне потратили столько усилий. Армейская разведка эти заявления опровергает - подземный ход был в стадии активного строительства. Обнаружить его помогла новая система безопасности, которую Израиль уже два года строит на границе с Газой. Это комплекс различных датчиков и сооружений, он помогает находить и разрушать тоннели террористов.
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