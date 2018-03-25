Пепелище истории: во Львовской области сгорело здание коллегиума 19-го века [ Редактировать ]
В Хырове - это в ста километрах от Львова - подсчитывают убытки и устанавливают причины масштабного пожара, который накануне охватил здание общежития иезуитов. В советские времена там располагалась воинская часть, а в последние годы - работает отель с оздоровительным комплексом. Продолжит - Галина Якушко.
Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов оздоровительного комплекса. Пламя с молниеносной скоростью распространилось на всю крышу, потом - перекинулось на купол церкви святого Николая. К борьбе с огнем привлекли 25 машин спецтехники. Они ехали почти со всех близлежащих районов - Дрогобыча, Борислава и даже Львова. Тушили - восемнадцать часов. Спасатели называют этот пожар самым сложным в этом году.
"Була дуже велика площа горіння на момент прибуття підрозділу, і також те, що вогонь швидко поширювався перекриттями. Вогнеборці першочергово доклали максимум зусиль, аби відбити пожежу, щоб вона не знищила храм, святиню", - сообщила Кристина Авдеева, специалист отдела связей с общественностью и СМИ ГУ МЧС во Львовской области.
"Нетипове приміщення, бо воно не відповідає тим радянським формам будівництва. Складність в тому, що для того, щоб всім бригадам показати - де входи і виходи - треба було швидко пробігти по всьому конвікту і показати, куди зайти і якими виходами виходить", - рассказывает Александр Карив, директор отеля.
Это - памятник архитектуры местного значения. Построен еще в начале прошлого столетия поляками. Под штукатуркой - соломенные волокна. Перекрытия - деревянные. Это и способствовало быстрому распространению огня. Он уничтожил три тысячи метров кровли. Первый этаж - уцелел. Сегодня там - дорогая мебель. На полу - смесь воды и пепла. По хрустальным люстрам - струится вода. Ее для тушения пожарные выкачивали из СПА-центра, расположенного на территории отеля.
"Тут стояли помпи, і ці помпи перекачували воду в джакузі, а з джакузі, ви бачили, стоять автомобілі, які наповнювали свої ємності, і відправляли на пожежогасіння. Крім того, з міста і нашої ємності сюди поступала додаткова вода", - говорит Александр Карив, директор отеля.
Церкви, расположенной возле гостиницы, повезло больше. Сгорел только купол. Спасло то, что верхний этаж построен с прослойкой бетона. Во время пожара горожане бросились выносить церковную утварь.
"Парафіян прийшло, знаєте, цілий плац, знаєте, весь Хирів - прибігли люди, щоб спасти тут, що є. Слава Богу, все врятовано, престіл, жертовник, всі речі, які є, всі перенесені до хати до людей", - рассказывает Отець Василий, настоятель Храма Святого Николая в городе Хыров.
Сегодня в церкви даже провели воскресный молебен. На возведение нового купола - придётся собрать не менее полумиллиона гривен пожертвований. Верующие хотят праздновать Пасху даже в недостроенном храме. Тем временем, в полиции рассматривают три версии случившегося.
"Одна із версій - це необережне поводження з вогнем. Друга версія - загоряння несправної електропроводки, ну і так виглядає, що можливий підпал. Призначаються експертизи, і в подальшому будемо більш детально знати, які причини пожежі", - сообщил Роман Чекас, начальник Старосамборского отделения полиции ГУНП во Львовской области.
В полиции также открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Если установят виновного - ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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