В ЕС обеспокоены масштабами утечки данных из Facebook [ Редактировать ]
"Жесткими мерами" грозит Facebook ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова потребовала объяснений - в какой мере последняя утечка коснулась граждан Евросоюза.
Напомним, скандал разразился, когда выяснилось, что одна из британских аналитических компаний злоупотребляла личными данными пользователей соцсети - в политических интересах. Основатель Facebook Марк Цукерберг - уже извинился за утечку. Сделал это на страницах крупных британских газет. Заявил, что сделает все, чтобы такое больше не повторилось.
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