"Жесткими мерами" грозит Facebook ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова потребовала объяснений - в какой мере последняя утечка коснулась граждан Евросоюза.

Напомним, скандал разразился, когда выяснилось, что одна из британских аналитических компаний злоупотребляла личными данными пользователей соцсети - в политических интересах. Основатель Facebook Марк Цукерберг - уже извинился за утечку. Сделал это на страницах крупных британских газет. Заявил, что сделает все, чтобы такое больше не повторилось.