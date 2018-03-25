Буковинские таможенники конфисковали более 12 тысяч пар обуви. Грузовик с сандалиями и босоножками - ехал из Болгарии в Беларусь. Но при прохождении проверки оказалось, что все подписи и печати на сопроводительных документах - подделаны. На водителя грузовика открыли дело. А обувь почти на 2 миллиона гривен - изъяли.