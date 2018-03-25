На Волыни задержали партию контрабандного антиквариата (видео) [ Редактировать ]
Контрабандиста с партией часов, старинных монет и сигарет - задержали на Волыни.
Мужчина ехал на микроавтобусе из Украины в Польшу. На пункте пропуска авто - отправили на досмотр. Во время проверки - в нише для аккумулятора - пограничники обнаружили 26 наручных часов, четыре десятка монет 23-30 годов выпуска и сотню пачек сигарет. Все - изъяли. Часы и монеты передали на экспертизу - установить, имеют ли они историческую ценность.
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