Контрабандиста с партией часов, старинных монет и сигарет - задержали на Волыни.

Мужчина ехал на микроавтобусе из Украины в Польшу. На пункте пропуска авто - отправили на досмотр. Во время проверки - в нише для аккумулятора - пограничники обнаружили 26 наручных часов, четыре десятка монет 23-30 годов выпуска и сотню пачек сигарет. Все - изъяли. Часы и монеты передали на экспертизу - установить, имеют ли они историческую ценность.