Зима отступает. В Закарпатье - расцвели шафраны. Целые поля первоцветов отсняли наши корреспонденты. Весеннее настроение - в следующем сюжете.

Эти бескрайние поля шафранов - в дендропарке Березинка, возле Мукачева. Шафран - очень вынослив - первым из цветов пробивается сквозь грунт, снег или сухие листья и выдерживает температуру до -10 мороза.

"Шафран Гейфеля прекрасно в нас туй почувається. Як ви знаєте, він занесений в Червону книгу під грифон "неоціненний", - рассказывает Наталия Слободанюк, мастер Дендропарка "Березинка".

Лесничие говорят: посетители иногда путают шафран Гейфеля с посевным, приправы из которого являются одними из самых дорогих в мире. И добавляют его в блюда.

"Всі ринулися, подумали, що це шафран посівний, я ще раз говорю, є 80 видів, це шафран Гейфеля. Не бажано, щоб ви його споживали. Можуть бути й наслідки - отруєння. Існує така думка, що як первоцвіт - його вживати в салати треба ще з чимось, його не бажано так використовувати", - рассказывает Наталия Слободанюк, мастер Дендропарка "Березинка".

Кроме того, за сорванный краснокнижный цветок - грозит штраф. Посетители дендропарка говорят: посмотреть на цветущий шафран - приезжают семьями.

"- Побачили фотографії в Інтернеті, що вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі".

"- У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобаються".

Виктор Ганущин - биолог и фотограф. В прошлом году его фото шафрановых полей набрало более тысячи лайков в соцсети. Сегодня - ищет новый выигрышный ракурс.

"Блідий коричневий темний ліс, в цьому листі і раптом пробиває його первісток оцей весняний, воно завжди несе радість і перший такий сигнал - все, зима закінчується, вже пішла весна", - рассказывает Виктор Ганущин, биолог, фотограф.

Шафраны только начинают цвести в Закарпатье. В горах ими можно будет полюбоваться даже в мае.