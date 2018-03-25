В Каталонии начались массовые акции протеста [ Редактировать ]
В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии. Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии.
Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.
Также сообщается, что на 17:00 по местному времени в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.
Напомним, в Германии задержали экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
по теме
Геннадій Кернес другий рік очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри
Очільник Харкова Геннадій Кернес посів перше місце серед мерів українських міст за рівнем задоволеності населення роботою міських голів.
Навантаження на місцеві бюджети збільшилося на 68 млрд - Льовочкін
Регіони не в змозі профінансувати соціальні витрати, які на них скинула центральна влада, й це призводить до істотного погіршення рівня життя громадян.
В Финляндии проходят секретные переговоры США, КНДР и Южной Кореи
В финском городе Вантаа проходят секретные переговоры с участием представителей США, КНДР и Южной Кореи.
В Германии 40 тысяч водителей не вышли на работу
В Германии уже второй день подряд бастуют работники предприятий коммунального транспорта.
Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
В среду, 21 марта, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.