В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии.

Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Также сообщается, что на 17:00 по местному времени в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.

Напомним, в Германии задержали экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.