Трамп заявил об усилении антитеррористических мер [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп выступает за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта.
Об этом он написал в своем Twitter.
France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 марта 2018 г.
"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как смело поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более усиленные меры, особенно на границах", - отметил Трамп.
Как сообщалось, четыре человека погибли и еще три получили ранения в результате захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции.
Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.
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