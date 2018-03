Президент США Дональд Трамп выступает за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта.

Об этом он написал в своем Twitter.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!