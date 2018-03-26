Пожар в Кемерово: пропавшие дети попрощались в соцсетях [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Устанавливается судьба 64 человек после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об это сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.
"По заявлениям родственников пропавшими без вести числятся 64 человека. Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", - сказал он на заседании оперативного штаба.
Есть данные о возможности обрушения конструкций между четвертым и третьим этажами ТЦ", - сказал собеседник.
Между тем, в интернете появился скриншот переписки 13-летней школьницы, которая могла оказаться в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Мы горим. Возможно прощайте", - говорится в переписке подростка, которую еще не нашли.
"Это конец", - значится у Майи в статусе.
Напомним, днем, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар. Также сообщалось, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.
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