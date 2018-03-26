В Нидерландах открыли мемориал, посвященный жертвам катастрофы рейса MH17 (фото) [ Редактировать ]
В нидерландском городе Эйндховен открыли мемориал "Связь", посвященный жертвам катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом.
Об этом сообщает посольство Украины в Нидерландах в Twitter.
Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 марта 2018 г.
"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" – говорится в сообщении.
В церемонии открытия приняли участие родственники погибших и чиновники.
Мемориал создан по инициативе фонда Walk-for-298.
В последнем техническом отчете Совета безопасности Нидерландов эксперты пришли к выводу, что MH17 сбили с зенитно-ракетного комплекса "Бук".
по теме
Катастрофа MH-17: известны подробности о суде
Все потерпевшие будут обеспечены равными правами.
Нідерланди повернуть в Україну "Золото скіфів"
Після окупації Криму, нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв. Яке рішення виніс суд Амстердама?
В парламенте Нидерландов посетитель пытался совершить самоубийство
Мужчина явно нервничал - ходил из угла в угол по общественной галерее парламента. После чего привязал веревку к перилам и попытался повеситься.
Водопроводчики нашли клад с древними золотыми монетами
В Нидерландах при прокладке труб на строительной площадке наткнулись на глиняный горшок, содержащий около 500 золотых и серебряных монет.
Катастрофа МН-17: журналісти знайшли докази російської брехні
Журналісти знайшли докази російської брехні, щодо збитого над Донбасом "Боїнга". Група розслідувачів з'ясувала, що так званий "диспетчер Карлос" - був куплений Кремлем. Іспанець Хосе Карлос Барріос Санчес отримав від Росії 48 тисяч доларів - за поширення в "Твіттері" неправдивої інформації про збиття "Боїнга".