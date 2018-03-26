Катастрофа МН-17: журналісти знайшли докази російської брехні

Журналісти знайшли докази російської брехні, щодо збитого над Донбасом "Боїнга". Група розслідувачів з'ясувала, що так званий "диспетчер Карлос" - був куплений Кремлем. Іспанець Хосе Карлос Барріос Санчес отримав від Росії 48 тисяч доларів - за поширення в "Твіттері" неправдивої інформації про збиття "Боїнга".