Алкоголь, сигареты и здоровье: на что украинцы тратят больше всего [ Редактировать ]
На алкоголь и табак украинцы потратили за прошлый год 146 миллионов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.
Таким образом, украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них они тратят 42,1% от всех расходов.
На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.
А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.
Статистика указана без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.
Как сообщалось, сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20%.
по теме
Переход на летнее время: как пережить момент адаптации
С 24 на 25 марта 03:00 украинцы переведут стрелки часов на час вперед.
Працевлаштування при хворобі Дауна стало можливим на Київщині
А в Україні відкрили першу пекарню, де працюватимуть люди із синдромом Дауна. Це - проект родини, яка виховує сина з хромосомною аномалією.
В Украине запретят стиральные порошки и шампуни
Соответствующие изменения содержит законопроект "О государственном регулировании в сфере моющих средств" .
День весеннего равноденствия 2018: что категорически нельзя делать
Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны.
Красное вино заменяет тренировки в спортзале - ученые
Ученые пришли к выводу, что эффект от воздействия вещества в вине очень схож с пользой от интенсивной тренировки в спортзале.