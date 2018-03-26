На табак и алкоголь тратят больше, чем на здоровье. Илл. Фото: "Вести"

На алкоголь и табак украинцы потратили за прошлый год 146 миллионов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Таким образом, украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них они тратят 42,1% от всех расходов.

На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Статистика указана без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.

Как сообщалось, сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20%.