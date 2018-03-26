Загальна сума конфіскату з їхньої машини - близько 30 тисяч гривень

Понад чотири з половиною тисячі пачок цигарок - у балках вантажного потяга. Таку знахідку за допомогою службового собаки виявили і вилучили львівські прикордонники. Контрабандне куриво знайшли і на пунктах пропуску "Ужгород", "Краковець" та "Шегині".

На одному з них двоє контрабандистів - українець і словак покинули свої автівки на кордоні і втекли. Загальна сума конфіскату з їхньої машини - близько 30 тисяч гривень.