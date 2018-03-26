В Киеве водитель выгнал из маршрутки ребенка-инвалида [ Редактировать ]
В Киеве водитель выгнал из маршрутки ребенка с проблемами слуха, несмотря на то, что девочка имела при себе удостоверение об инвалидности.
"Ребенок показал удостоверение, водитель проехал полторы остановки открыл двери и показал выйти ребенку. Хотя деньги у нее были. У меня двое детей и оба слабослышащие, Никогда они не ходят без денег. Дочка вышла и сразу позвонила мне по видеосвязи. Истерика была, но я ее сразу успокоила", - написала мать пострадавшей девочки Наталия Синчак в Facebook.
После этого женщина вернулась на ту остановку, где произошел инцидент и, пообщавшись с водителями, стала ждать виновника происшествия.
"Они даже и не отрицали, что был этот ребенок, запомнили ее. Ну и потом "Остапа понесло" - это я про себя. Их спасло то, что рядом был ребенок", - добавила мама девочки и пообещала, что "это дело так не оставит".
Как сообщалось, в Киеве с 15 марта начали действовать новые требования к маршруткам.
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