В Киеве водитель выгнал из маршрутки ребенка с проблемами слуха, несмотря на то, что девочка имела при себе удостоверение об инвалидности.

"Ребенок показал удостоверение, водитель проехал полторы остановки открыл двери и показал выйти ребенку. Хотя деньги у нее были. У меня двое детей и оба слабослышащие, Никогда они не ходят без денег. Дочка вышла и сразу позвонила мне по видеосвязи. Истерика была, но я ее сразу успокоила", - написала мать пострадавшей девочки Наталия Синчак в Facebook.

После этого женщина вернулась на ту остановку, где произошел инцидент и, пообщавшись с водителями, стала ждать виновника происшествия.

"Они даже и не отрицали, что был этот ребенок, запомнили ее. Ну и потом "Остапа понесло" - это я про себя. Их спасло то, что рядом был ребенок", - добавила мама девочки и пообещала, что "это дело так не оставит".

Как сообщалось, в Киеве с 15 марта начали действовать новые требования к маршруткам.