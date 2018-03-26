Студент из Кропивницкого создал устройство, которое может собирать мусор из водоемов.

"У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы нашего города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали - он работает", - говорит изобретатель Руслан Коптев, передает Ecotown.

Устройство работает на солнечных батареях, а потому не требует ежедневной подзарядки. Автоматически управлять им можно через сеть WI-FI: теоретически каждый желающий житель Кропивницкого сможет подключиться к роботу, поруководить им и очистить водоем от мусора.

Во время экспериментального запуска устройство собрало из реки Ингул около 20 килограммов мусора. По словам Руслана, стоимость такого робота составляет около 25 тысяч долларов, поэтому он обратился в горсовет, чтобы найти финансирование для своего изобретения.

В комиссии возникло немало вопросов к разработчику: где взять деньги, как защитить прибор от вандалов, куда вывозить собранный мусор, кто будет наблюдать за роботом.

Разработчику предложили сделать четкие расчеты этого проекта, учитывая все возможные аспекты, после чего устройство смогут запустить в городе.

Ранее сообщалось, что американцы будут исследовать морское дно с помощью рыбы-робота.