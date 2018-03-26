В Киеве оплевали охранника посольства Польши (фото) [ Редактировать ]
У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 случилась потасовка.
Около 23:30 25 марта трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства, один из них плюнул охраннику в лицо, с остальными началась потасовка, сообщает "Обозреватель".
В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией. Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Киеве люди в масках разгромили магазин.
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