У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 случилась потасовка.

Около 23:30 25 марта трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства, один из них плюнул охраннику в лицо, с остальными началась потасовка, сообщает "Обозреватель".

В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией. Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Киеве люди в масках разгромили магазин.