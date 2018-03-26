Девушка оригинально сообщила о беременности "пропавшему" отцу [ Редактировать ]
В Мелитополе девушка сообщила о своей беременности необычным способом: расписала авто будущего отца своего ребенка, написав на нем красной краской: "Позвони. Я беременна". Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, а будущая мама не придумала ничего лучше, чем оставить сообщение прямо на авто.
Обрадовался или нет водитель машины будущему отцовству, неизвестно, а вот то, что ему предстоит внеплановый визит на СТО на покраску кузова - это факт.
Напомним, что девушка с плоским животом узнала о беременности перед родами.
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