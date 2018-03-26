Вісім нових українських сортів фіалок були презентовані в столичному Домі природи під час традиційної весняної виставки "Фіалковий блюз". Красу від українських селекціонерів бачила Ольга Клюєва.

"Почайна", "Синевір", "Вишиванка" і "Коралове намисто". Селекціонер Ніна Лєва дала своїм новим сортам фіалок українські назви. Росповідає, що пошук ідеального кольору і форми квітки, наче гра з магією природи - надзвичайно захоплює.

"Селекция это очень увлекательное занятие, никогда не знаешь что получишь. Всегда сюрприз. Остановиться уже невозможно", - говорить Ніна Лєва, селекціонер фіалок.

Колекціонери фіалок застерігають - пристрасть до цих рослин розвивається блискавично. І не помітиш, як усі підвіконня в квартирі заполонять ці найніжніші рослини.

"Сколько у вас сортов дома! Сто? Я даже перестала их считать. Где-то около 300. "Во первых это славянская натура - мы очень любим растения. Наша София Киевская отличается тем, что там есть орнаменты растительные", - говорить Ірина Юміна, колекціонер

Юрій Махно розповідає, - потрапив у полон до фіалок ще в дитинстві. Батьки були пристрастними колекціонерами. Його квітка "Африканська ніч" настільки вразила голову Американської спільноти любителів фіалок, що він, попри заборони, ризикнув перевезти українську рослину через океан і зробив основою для селекції.

"Он хотел листик, но ми люди щедрые, подарили ему сразу кустик. Я не знаю, как он его довез. Какие проблемы были таможенные, наверное контрабандой, может быть", - говорить Юрій Махно, колекціонер фіалок.

Українських селекціонерів уперше запросили на міжнародний фестиваль фіалок, якій відбудеться в травні у Сполучених Штатах.