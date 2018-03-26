Біля Мукачева розквітли поля шафранів [ Редактировать ]
Зима нарешті відступає. На Закарпатті розцвіли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій у наступному сюжеті.
Ці безкраї поля шафранів у дендропарку Березинка, біля Мукачева. Шафран - дуже витривалий, першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя, і витримує температуру до мінус десяти.
"Шафран Гейфеля прекрасно в нас туй почувається, як ви знаєте, він занесений в Червону книгу під грифом "неоціненний", - говорить Наталія Слободанюк, майстер Дендропарку "Березинка".
Лісничі кажуть: відвідувачі іноді плутають шафран Гейфеля з посівним, приправи з якого є одними з найдорожчих у світі. І додають його у страви.
"Можуть бути й наслідки - отруєння, просте отруєння. Битує така думка, шо як первоцвіт - його вживати в салати лібо ще шось, його не бажано так використовувати", - говорить Наталія Слободанюк, майстер Дендропарку "Березинка".
Крім того, за зірвану червонокнижну квітку - загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть: подивитися на квітучий шафран - приїжджають сім'ями.
"Побачили фотографії в Інтернеті, шо вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі. - У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобаються".
Віктор Ганущин - біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад тисячу лайків у соцмережі. Сьогодні - шукає новий виграшний ракурс.
"Блідий коричневий темний ліс, в цьому листі і раптом пробиває його первісток оцей весняний, воно завжди несе радість і перший такий сигнал - все, зима закінчується, вже пішла весна", - говорить Віктор Ганущин, біолог, фотограф.
Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні.
по теме
На Закарпатті розцвіли шафрани
Зима нарешті відступає і на Закарпатті - розцвіли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти.
Ужгород став лідером за кількістю захворювань на кір
Кір на Закарпатті не відступає. Лідер за кількістю хворих останніми тижнями Ужгород. Загалом в області від початку року вірус підхопили майже півтори тисячі людей. Більшість із них діти, які не були щеплені.
На Закарпатье клиенты ограбленного банка требуют вернуть деньги (видео)
На Закарпатье ограбленные клиенты банка объединились и требуют от финучреждения компенсировать украденное из их ячеек. Напомню в Мукачево, ограбили почти сорок сейфов в одном из отделений в центре города. Грабителей до сих пор не нашли.
Жители Ужгорода памятным маршем отметили 79 годовщину Карпатской Украины
В акции приняли участие члены националистической организации "Карпатская Сич", "Правого Сектора" и участники АТО.
Пожар в Кемерово: момент возгорания попал на видео
В сети появилась запись камеры видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.