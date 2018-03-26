Новая окружная Киева пройдет через Глеваху и Петровцы (карта) [ Редактировать ]
Карту строительства новой Большой Окружной дороги вокруг Киева представил Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации.
На действия с земельными участками, которые попали на маршрут трассы, наложено ограничение. Их будут выкупать у владельцев. Расходы на это включены в смету стоимости Большой Окружной, пишет "Автоцентр".
БКАД пройдет по таким районам и границам населенных пунктов Киевской области:
Вышгородский район - окраины сел Новоселки и Старые Петровцы.
Бородянский район - окраины сел Озера, Блиставица, Микуличи и Диброво-Ленинское.
Макаровский район - окраины сел Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки и Ясногородка.
Киево-Святошинский район - окраины сел Хмельная, Любимовка, Бузова, Неграши и Княжичи.
Васильковский район - окраины сел Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвоздев, Мархалевка и пгт Глеваха.
Обуховский район - окраины сел Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты и Старые Безрадичи.
Бориспольский район - окраины города Борисполя, сел Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Несторовка, Большая Александровка, Безугловка и Сеньковка.
Броварской район - окраины города Бровары, сел Княжичи, Требухов, Дмитровое, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.
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