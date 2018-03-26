В воскресенье, 25 марта, в Харькове покончил жизнь самоубийством студент-иностранец, который выбросился с 12 этажа многоэтажного дома. Об этом сообщили в областной полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра.

Знакомые погибшего рассказали, что он приехал в Харьков в гости на несколько дней. Якобы, у молодого были проблемы с деньгами.

Напомним, что самоубийца выбросилась из окна 8 этажа и разбилась об авто.