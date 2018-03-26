Великобритания арестует сомнительную российскую собственность [ Редактировать ]
Источник: AFP
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России неизвестного происхождения.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллинне министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, информирует Delfi.
"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы", - сказал Уильямсон, отвечая на вопрос, планирует ли Лондон осуществить реальные шаги в отношении сомнительного российского имущества в Британии.
"Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все приобретенное непонятным способом имущество, и для этого уже сделаны необходимые шаги", - добавил министр.
Напомним, США и страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов.
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