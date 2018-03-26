Украина высылает 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, на территории которого было совершено покушение на убийство с применением химического оружия.Об этом заявил президент Украины пП"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери, Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выпровождении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с Россия де-факто заморожены", - написал президент на своей странице в Facebook.

Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе, считает президент.

"Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций", - подчеркнул Порошенко.

"Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем быть решительной и жесткой для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права.", - заявил Порошенко.

С 23 февраля 2014 года в Украине нет российского посла. Летом 2016 года Россия собиралась назначить на эту должность Михаила Бабича, но его кандидатура не была согласована украинскими властями.

Высылка дипломатов связана с отравлением в Солсбери российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

Напомним, Великобритания арестует сомнительную российскую собственность.