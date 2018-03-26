Страны ЕС и США решили выслать российских дипломатов [ Редактировать ]
Страны Запада синхронно объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.
Власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели, сообщает CNN.
Франция, Польша, Германия вышлют по четыре российских дипломата.
Чехия и Литва решили выслать по три россиянина, Нидерланды, Италия и Дания - по два, а Латвия и Эстония - по одному.
Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля.
Как ранее сообщалось, Украина вышлет 13 российских дипломатов.
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