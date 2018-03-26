У Кемеровській області оголошено триденну жалобу за загиблими у пожежі [ Редактировать ]
64 загиблих, 44 травмованих і поранених унаслідок пожежі в торговому центрі в російському Кемерові. Нині рятувальники розбирають завали будівлі. Докладніше про пожежу - у нашому сюжеті.
Ввогонь у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнув у неділю по обіді. Полум'я швидко охопило тисячу шістсот квадратних метрів усередині будівлі. На момент загоряння в батутній кімнаті на четвертому поверсі - гралися діти. Там, а також у кінотеатрі - обвалилася стеля. Коли люди помітили задимлення - кинулися тікати. Сотню осіб евакуювали, решту - витягали з вогню. Дехто - рятувався самостійно, вистрибуючи з вікон.
"В 16.10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на 4 этаже, где находились детские игровые комнаты и находились кинотеатры", - говорить Євген Дедюхін, Заступник начальника ГУ МНС Кемеровського району.
Вогонь гасили 17 годин - залучили майже 300 пожежників та 62 одиниці техніки. Деякі конструкції тліють і досі. Причини займання - з'ясовують. Місцева влада повідомила, що зайнялося, ймовірно, в дитячій батутній кімнаті. Там підпалили поролон. Інша версія - несправність електропроводки. Слідчі затримали чотирьох людей. Серед них - директор торгового центру та відповідальний за безпеку в закладі. Порушили кримінальну справу - недотримання вимог пожежної безпеки.
"Изымается необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы. Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых. В их числе руководитель управляющей компании, арендатор помещения, где был эпицентр возгорания", - розповідає Світлана Петренко, речниця слідчого комітету Росії - 2
Рятувальники і досі розбирають завали. Люди несуть до згорілого торгового центру - лампадки, квіти та м'які іграшки - щоб вшанувати пам'ять загиблих, серед яких і дев'ятеро дітей. У Кемеровській області оголошено триденну жалобу.
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