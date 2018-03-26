У Чернівцях цієї ночі спалили автомобіль активіста інформаційного порталу "стоп корупції". Позашляховик облили запальною сумішшю та підпалили. Активісти цієї організації не вперше стають жертвами невідомих злочинців. Своїми здогадами щодо того, хто стоїть за серією нападів -- поділилися з нашими журналістами.

Гучний вибух активіст Валерій Аіріній почув близько другої ночі. Вибігши на вулицю, побачив - палає його автівка.

"Вибіг сюда, взяв дві баклажки води і почав тушити цю машину, бо бачу ця горить. Ця вже сильно горіла. Тут лежала суміш, що там було - паливна суміш від бутилки - вона там лежала, її зразу вилучили. Кінолог прийшов - пес зразу взяв слід - вони тікали сюдою", - розповідає Валерій Аіріній, громадський активіст.

Вогонь повністю знищив моторний відсік, колеса та салон автомобіля. І перекинувся на припарковану поруч іномарку - вона належить сусідові Валерія.

"Пострадал ни за что, как говорится. Машина восстановлению не подлежит. Спасибо большое тем, кто это сделал. Постараюсь их найти тоже", - говорить Віктор Приходько, сусід Валерія Аірінія.

І хоч вогонь вдалося швидко погасити, обидва автомобілі ремонту не підлягають. Сума збитків сягає більше десяти тисяч євро, підраховують чоловіки. У поліції, тим часом, за фактом підпалу відкрили кримінальне провадження.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ, а саме "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років", - пояснює Тетяна Андрійчук, спеціаліст відділу комунікації ГУ НП у Чернівецькій області

Сам Валерій Аіріній вважає: його автівку підпалили не спроста - ось уже кілька років чоловік бореться з контрабандою на Буковині. А на початку березня - його та ще одного активіста "Стоп корупції" жорстоко побили - просто біля їхніх помешкань. Усе це, вважають чоловіки, - спроба звести з ними рахунки. Та припиняти свою боротьбу з порушниками закону - вони не збираються.