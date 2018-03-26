У Польщі визначать найкраще великоднє дерево [ Редактировать ]
У польському містечку Ліпніца-Мурована визначали найкраще великоднє дерево. Виготовляють його з вербної лози і прикрашають квітами і кольоровими стрічками.
Деякі дерева - заввишки понад тридцять метрів. Це символ католицького Великодня, який святкуватимуть 1 квітня - на тиждень раніше, ніж православний. Подивитися на дерева прийшли кілька тисяч людей. Організатори частували відвідувачів місцевою кухнею і розважали народними танцями.
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