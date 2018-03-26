Війна на Донбасі: у зоні АТО жодного ворожого обстрілу за добу

У зоні АТО - жодного ворожого обстрілу за добу. Тихо було вночі і сьогодні зранку. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я противник зміцнює позиції та проводить ротацію.