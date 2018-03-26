Боевики обстреляли позиции украинской армии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
С начала суток, 26 марта, боевики осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики дважды применяли крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие - в районе Марьинки, Широкиного, Талаковки и Гнутового.
"На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского", - отмечают в штабе АТО.
В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая украинскими военными.
Ранее уже сообщалось, в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе.
по теме
За добу у зоні АТО жодного ворожого обстрілу
У Зайцевому, що під окупованою Горлівкою, бойовики обладнали вогневі позиції у місцевій школі.
На Донбасі настала довгоочікувана тиша
У зоні АТО встановилася тиша. За минулу добу жодного ворожого обстрілу - повідомили у штабі. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я, противник зміцнює позиції та проводить ротацію.
Війна на Донбасі: у зоні АТО жодного ворожого обстрілу за добу
У зоні АТО - жодного ворожого обстрілу за добу. Тихо було вночі і сьогодні зранку. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я противник зміцнює позиції та проводить ротацію.
Бойовики зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської – штаб АТО
Російські найманці на лінії фронту активізувалися - констатують у штабі. Окупанти збільшили кількість обстрілів і знову активно почали застосовувати міномети. Двох українських бійців поранено.
Війна на Донбасі: бойовики не відводять важку техніку від лінії розмежування
На сході України поранено одного армійця. Окупанти зі стрілецької зброї били по позиціях військових у районі Новогригорівки - на півдні Донеччини.