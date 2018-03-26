Парень заступился за девушку и получил 2 пулевых ранения [ Редактировать ]
В Днепре во время отдыха в кафе 23-летний парень заступился за девушку, в результате чего получил 2 пулевых ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
Заявитель рассказал полицейским, что во время конфликта с двумя мужчинами получил пулевые ранения в шею и спину, а также ножевое ранение в руку. Он сообщил, что с места преступления нападавшие уехали на такси.
Благодаря проведенным розыскным мероприятиям в течение часа полицейские задержали обоих мужчин в супермаркете, куда они отправились после стрельбы. Пистолет и нож обнаружили неподалеку на полу.
Установлено, что подозреваемым - 20 и 22 года, они жители города Днепр и нигде не работают. Им вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Молодым людям грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.
Напомним, подростки расстреляли мужчину, который заступился за кондуктора.
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