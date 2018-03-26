Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские консулы останутся в России для помощи политзаключенным.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ", - рассказала она.

Также Геращенко отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях.

"Я восхищаюсь нашими консулами в РФ и считаю их героями дипломатического фронта. Потому что знаю, как им трудно, помню, как били наших консулов ​​на суде Карпюка и Клыха в Чечне, как издевались над ними в Ростове", – добавила политик .

По ее словам, Украина будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами приняла политическое решение выслать российских дипломатов.