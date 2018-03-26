В России остаются украинские консулы: Геращенко назвала причину [ Редактировать ]
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские консулы останутся в России для помощи политзаключенным.
Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.
"Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ", - рассказала она.
Также Геращенко отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях.
"Я восхищаюсь нашими консулами в РФ и считаю их героями дипломатического фронта. Потому что знаю, как им трудно, помню, как били наших консулов на суде Карпюка и Клыха в Чечне, как издевались над ними в Ростове", – добавила политик .
По ее словам, Украина будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами приняла политическое решение выслать российских дипломатов.
по теме
"Недружественный шаг не пройдет бесследно": в России пригрозили ЕС и НАТО
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.
Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата
Польша решила выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона в Солсбери.
Евросоюз отзывает своего посла из России
Европейский совет выразил согласие с Великобританией о причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Україна завершить економічне співробітництво з Росією
Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ. Рішення більше не співпрацювати за агресором прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
Румунія не визнаватиме виборів у Криму
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.