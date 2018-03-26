Усилить санкции против России призвал Петр Порошенко. Президент Украины выступил с заявлением по поводу высылки российских дипломатов. По его словам, ответ на химическую атаку в Солсберри должен быть решительным и жестким - чтобы подобное больше не повторилось.

"Російській агентурі в Європі та за Атлантикою було завдано потужного удару, і переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнять нашу безпеку, послабить зусилля п'ятої колони з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Наші дипломатичні стосунки з Росією де факто заморожені. Давно нема послів, і дипломатична присутність зведена майже до нуля. До критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в російській федерації", - пояснил Петр Порошенко, Президент Украины.

"Ми продовжуємо координувати зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо подальшого тиску на російську федерацію, попереду нові санкції нові обмеження", - добавил Петр Порошенко, Президент Украины.