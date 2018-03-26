Межведомственная комиссия по международной торговле повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России. Решение приняли единогласно. Что это значит для украинских производителей и введут ли полное эмбарго на поставку химудобрений из страны-агрессора - узнавали наши корреспонденты.

Сегодня правительственная комиссия по торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину российской селитры. Отныне пошлина для производителей из страны агрессора будет 42 процента. Нардепы, которые борются с этой проблемой уже не первый год, заявляют - это маленькая победа на пути к полному запрету ввоза удобрений из РФ.

"Сьогодні відбулося те довгоочікуване засідання комісії з міжнародної торгівлі, яка мала прийняти рішення про проведення додаткових санкцій щодо товарів з Росії, щодо їхніх добрив. Так от те, що мало статися це сталося. Десять з десяти членів комісії прийняли рішення і проголосувало за це, відтепер ті шпаринки якими користувалися російські виробники, ключові їхний поставщик - мінеральні добрива – "Єврохім" отримав більше 40 % мито, яке зробить нашу продукцію більш конкурентноздатною і такою, що може конкурувати з іншими виробниками", - сказал Сергей Рудык, народный депутат, "Блок Петра Порошенко"

"Мене шокує те, що рік комісія розслідує чи був антидепмпінг з боку РФ чи не було, чи була контрабанда. Але сьогодні, було виважене рішення комісії, десять з десяти проголосувало за те щоб все ж таки показати всій країні, що 3 млрд. грн було втрачено в тому році, далі комісія розслідувала і довела що контрабанда з боку РФ, також є був і антидемпінговий комітет з боку держави агресора. Ще не закінчена справа, народні депутати об'єдналися. Різні фракції, різні народні депутати з різних куточків нашої держави для того, щоб все ж таки покласти ембарго на ввезення. Дати стоп контрабанді з боку держави агресора, дай бог щоб все таки в державі дай бог проголосували щоб було в ВРУ проголосували закон 62.. 6422 по тому щоб всі країни світу можуть ввозити в нашу країну добрива, але крім держави агресора. Також, на сьогоднішній день, комісія зробила важливий крок в наступному про ембарго накладення ембарго на ввезення міндобюрива з РФ", - говорит Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный.

"Було прийняте рішення сьогодні, щоб розглянулти цей закон до першого липня, це дуже важливо тому що наступні міндобрива будуть завозитися і посівна буде все ж таки восени, це негайно треба приймати, давати можливість поки ми не можемо сьогодні виробляти стільки добрива скільки потрібно нашим аграріям. Ми можемо все ж таки завозити їх з інших держав і я переконаний, що всі парламентарі підтримають цей законопроект", - добавил Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный.

Прошлогодние антидемпинговые пошлины оказались не эффективными., так как поставки удобрений из Росси не сократились, а наоборот выросли. Так как многие производители попросту меняли химический состав, и ввозили в Украину, якобы, другой продукт. В результате чего бюджет нашей страны недополучал миллиарды гривен. Теперь, комиссия изменила описание товаров, к которым применяются антидемпинговые меры. Чтобы у российских производителей не было шансов их обойти.

"Засідання міжвідомчої комісії міністерства економіки кабінету міністрів України, це був результат антидемпінгового розслідування, яке тривало майже рік і яке мало врешті решт закінчитися. Воно мало закінчитися не раніше квітня, але під тиском народних депутатів в тому числі, рішення було прийнято вже сьогодні. Із позитивного, підняли антидемпінгове мито трохи для виробників з країни агресора, по друге питання стандартизації визначили що ж таке є мінеральні добрива щодо змісту в сухій речовині. Це справді ускладнить завдання для тих, хто контрабандою під виглядом суміші в величезній кількості з країни агресора завозить мінеральні добрива. Але це не вирішує повноцінно цю проблему. Тому ми залишаємо вимогу ембарго до того, як буде розроблено дієвий механізм в тому числі фіскальною службою і ускладнили сьогоднішнього дня, процес контрабанди головне щоб механізм цей діяв на 100%. А також, що не менш важливо, робота санкційного списку, ефективна робота санкційного списку, які б не були відсотки антидемпінгового мита, це за граню моралі. Коли в принципі постачання мита, ми торуємо з тим, хто безпосередньо має відношення до фінансування тероризму, доки не буде санкціонувати санкційний список, ефективна робота фіскалів по запобіганню фіскалів контрабанди під виглядом суміші ми вимагаємо тимчасово все таки ембарго, але сьогоднішнє рішення це безперечно маленький позитив", - пояснил Олег Петренко, народный депутат, БПП.

Депутаты говорят - Украина способна обеспечивать себя удобрениями самостоятельно. Но это зависит от дальнейших решений правительства и парламента.

"Якщо рішення про заборону ввезення з Росії спрацює і ми не зможемо завозити ці добрива, які забезпечували більш ніж на 70% потреб у наших сільгосп підприємств, то питання стоїть, як ми можем акутивізувати роботу наших вітчизняних і тут без підтримки держави це зробити неможливо. В першу чергу йдеться про видобуток газу, з якого виробляються мінеральні добрива. Його треба диверсифікувати тому що в нас створена державна монополія. "Нафтогаз" контролює майже 80% видобутку газу. Треба збільшити кількість підприємств, які будуть залучені до цієї роботи. Також треба розглянути питання про виробництво азоту із вугілля, так званого синтез газу яке можна отримати з вугілля і це дасть можливість так як Китаю стати знову на щаблину значно вищу. Україна була в п'ятірці найбільших виробників. Ми можемо туди повернутис,. але в першому випадку треба збільшити видобуток газу, в іншому вугілля використати для синтезу газу. і тут дуже доцільно розглянути можливість передачі двох трьох державних шахт, які не ефективно працюють приватним кампаніям приватизуючи їх і побудувати на базі цих шахт виробництво яке буде виготовляти синтезгаз. Тому, все залежить від держави, якщо держава готова активізувати реальний сектор економіки в сегменті виробництва мінеральних добрив, це можна зробити протягом наступних двох років попадемо в п'ятірку виробників і ми самі себе забезпечимо дешевим продуктом", - сказал Леонид Козаченко, народный депутат, "БПП".

Это решение - еще не конец борьбы, говорят нардепы. И уверяют, они не остановятся пока на ввоз росийских химудобрений не введут полное эмбарго.