Львов без маршруток. Запретить в городе этот вид транспорта предложила одна из активисток. И депутаты согласились. Теперь город должны очистить от микроавтобусов, но как это сделать - пока не понятно. Обо все подробнее расскажет Галина Якушко.

Петиция об отмене маршруток во Львове появилась несколько месяцев назад. Буквально за несколько дней обращение набрало необходимое количество голосов для рассмотрения депутатами. В нем просят за два года перейти с маршруток на транспорт с большой вместимостью. По мнению активистов, это повысит комфорт, снизит выбросы в атмосферу и разгрузит дороги. Депутаты горсовета идею поддержали. Огласили: закупят 150 крупногабаритных автобусов. Они появятся в городе уже осенью. На маршрут будут выходить по 10 автобусов в месяц. От частных перевозчиков требуют того же.

"Тут перевізники можуть повестися по разному: по різному вони або подаються і виконують умови або приходять інші на інші маршрути. Тобто можу бути різний розвиток подій", - рассказывает Сергей Бабак, заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ.

"Ми повинні зрозуміти - чи ми хочемо просто тим вбити приватних перевізників, чи ми хочемо вийти з тієї ситуації з транспортом, яка є в місті Львові зараз", - поясняет Любомир Босаневич, депутат Львовского городского совета.

Закупка новых автобусов обойдется городу в 500 миллионов гривен. И это, не считая процентов по кредиту. Таких денег у частных перевозчиков - нет.

"Воно ніколи не буде прибутковим с такими автобусами і з такими умовами в яких воно парацює. Або воно змушене буде доплачувати комунальному тарифу, шоб комунальне аАТП змогло оплатити ці автобуси це є, як на мене, авантюра. Мер сказав, що намір міської ради є повністю очисти місто від приватних перевізників", - рассказывает Иван Велийка, частный перевозчик, директор АТП.

Если же частные перевозчики все таки смогут закупить большие автобусы, то для того, чтобы работать с прибылью - тариф прийдется установить на уровне 20 гривен за одну поездку. Кроме того, большинство остановок нужно будет перенести на широкие улицы.

"З одного боку, краще а з другого боку не краще, що він такий неповороткий, розумієте в нас вулиці в центрі вузенькі", - говорит Людмила, пассажир автобуса.

"Та маневренний, ну мені зручніше їздити на ньому, чим на малому. набагато легше і зручніше", -рассказывает Василий, водитель автобуса.

Впрочем, нововведение пока лишь в перспективе. Чтобы разработать все детали - понадобится еще 5 лет.