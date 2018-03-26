Год после взрывов. Балаклея практически восстановлена после пожара на военных складах. Напомню, в марте прошлого года снаряды из арсенала повредили в этом городке под Харьковом множество домов, была объявлена эвакуация.

Как Балаклея выглядит сейчас - проверяла Светлана Шекера.

Март 2017. Над Балаклеей зарево от разрывов снарядов. Учителя этой школы вспоминают - когда вернулись после взрывов, не узнали свое учебное заведение.

"Повністю меблі всі наші порушились, що впало, що розбилося. Всі наші прилади, всі наші стенди, тобто як коли наші вчителі прийшли всі, ми плакали. Тому шо картина була дуже важка", - рассказывает Светлана Кобзистая, заместитель директора школы №6 Балаклеи.

К восстановлению здания школы приступили сразу же. Во время весенних каникул вставили окна. Летом - вперекрыли крышу и сделали ремонт.

"Повністю поміняна підлога, лінолеум, стіни, стеля, подивіться, яка теж гарна. Вікна всі поміняні, світло, красиво".

А этот фельдшерский пункт, который располагался в бывшем бараке, восстанавливать не будут. Здание изрешеченно осколками, взрывной волной выбиты окона и двери.

"Вдыхай через носик".

Трехлетнюю Катю - привели на ингаляцию.

"Ну сюда удобнее, сюда ближе, приехали, и все. Чтобы не ехать в город, не стоять в больших очередях.", - говорит Антонина Овсиенко, жительница поселка Нефтяник

А в единственном на весь четырехтысячный поселок детском саду - заканчивают капремонт - выметают последний мусор и расставляют игрушки. В апреле уже ждут детей.

"І уже наші групи готові до зустрічі з дітками. Іграшки їх дуже чекають. І весь матеріал уже на місцях".

Пять многоквартирных домов в Балаклее снесли полностью - людям купили новые квартиры. Самым сложным, говорит глава района, было перевести 16 домов улицы Арсенальной на автономное отопление.

"Дякуючи в першу чергу, що всі звернули увагу на Балаклію, на цей випадок президент України Петро Порошенко, губернатор Харьковской області Юлія Олександрівна Світлична були виділені вчасно кошти. Була суттєва виділена допомога матеріальна виділена з обласного бюджету. Тридцять п'ять і шість млн грн. Юлія Олександрівна сама говорила, людям було надано допомоги на закупку самого необхідного - на ремонт в помешканнях", - рассказывает Степан Масельский, глава Балаклейской райгосадминистрации.

С наступлением тепла жители Балаклеи снова услышат взрывы. Военные продолжат утилизизацию неразорвавшихся снарядов. Работы еще много.