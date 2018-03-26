Наказать педофила, который насиловал своих приемных дочерей, требуют в Черниговской области. Возмущенные жители вышли на митинг в Нежине.

От действий насильника пострадали две маленькие девочки - одна умерла, а вторая - сейчас в больнице. Подробности этой жуткой истории - в нашем материале.

Маленькую Веронику нашли мертвой в этом доме. Ее похоронили несколько дней назад. А 5-летняя сестра погибшей девочки находится в больнице. Над детьми издевался сожитель их матери - Назар Красуля. Местные жители говорят, что мать погибшей злоупотребляла алкоголем и за детьми не следила.

"Вона не висихавшей тікала звідси. Соціальна забирала і їй віддавали. Там соціальна більше винувата. якби ж не віддавали їй", - говорит Николай Рыбка, родственник матери погибшей девочки

"Позвонили, що діти ходять голі, босі по вулиці. мами десь немає", - рассказывает Людмила Рыбка , жительница села Мыльники

Мать убитой девочки заявила полиции, что побои на теле ребенка - это травмы после эпилептического припадка. Но экспертиза обнаружила повреждения, которые девочка не могла нанести себе сама. Позже задержали подозреваемого - ранее судимого Назара Красулю. Сейчас он в Черниговском Сизо. Его арестовали на 2 месяца.

"Тіло дитини було зразу направлено до морг у для проведення. Судмед експертизи - підозри оперативників підвтердилися. Заключення експертів було таким, що дитина загинула від набряку мозку та отримання також тих тілесних ушкоджень", - пояснил Сергей Бриль, пресс-секретарь ГУ НП в Черниговской области.

С сестрой погибшей сейчас работают психологи. Скоро ее переведут в реабилитационный центр. В областной службе по вопросам детей горе-мать хотят лишить родительских прав.

"Мали місце зловживання алкогольними напоями тому на початку березня службою у справах дітей Ніжинської РДА було підготовлена позовна заява і передана до суду щодо позбавлення матері батьківських прав щодо обох малолітніх дітей", - рассказывает Юлия Олифиренко , заместитель начальника областной службы по делам детей.

Пока эксперты не подтвердили факт изнасилования ребенка. Но активисты утверждают, что перед смертью ребенка пытали и насиловали.. Об этом свидетельствуют травмы. В центре Нежина возле горсовета местные жители и участники Радикальной партии провели митинг. Они убеждены - для насильников должно быть самое строгое наказание. Также в политсиле требуют принять законопроект, который поможет защитить детей.

"Олег Ляшко зареєстрував у парламенті законопроект про хімічну кастрацію педофілів та відкриті реєстри таких людей. Незалежно від вироку який буде. Ми зараз відстоюємо те, щоб справедливо була покарана людина не тільки за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а й також, щоб була покарана людина за те, що вона вже систематично гвалтувала цю дитину", - поясняет Алексей Кощевец, соорганизатор акции, член политсовета Радикальной партии

Требуют также привлечь к ответственности и чиновников, которые допустили такую трагедию.