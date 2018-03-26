Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово нет иностранцев - в частности, и украинцев. Об этом сообщили в консульстве Украины в Новосибирске.

А вот по данным российских СМИ, один украинец погиб - якобы это житель Донецка. О причинах и последствиях пожара, унесшего 64 жизни, - в следующем материале.

"Где наш папа? Даниил, выходим... побежали".

Анна вместе с сыном выбежала из горящего здания до приезда пожарных. Как им повезло, она осознает через несколько часов.

Возгорание произошло на 4 этаже - на детской площадке. Загорелись поролоновые кубики в бассейне для малышей...в это время многие дети находились в игровых комнатах без родителей.

"Ребенок маленький - меньше 3 лет. Он в игровой комнате как в клетке сидел. Все выскочили дети, а он один там остался. Девочка которая на билетах сидит - залезла туда. вывела его. Я схватил его и.. тогда вышли", - рассказывает Константин Колабухов. житель Кемерово.

Не сработала ни сигнализация, ни система пожаротушения. По рассказам очевидцев, некоторые пожарные выходы были заблокированны. Двери пришлось выламывать.

"Мужики, сейчас задохнемся!".

11-летний Сережа пришел в "Зимнюю вишню" вместе с мамой, папой и маленькой сестрой. Когда начался пожар, отец успел выбросить мальчика из окна. Парень упал неудачно. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Не смогли выбраться и школьники, которые пришли посмотреть кино. Children Когда заполыхал огонь, двери кинозала оказались закрыты. Дети в панике звонили родным.

"Она мне звонила в 11 минут в последний раз. Она вышла - горит все, дым, двери заблокированы в кинотеатре. Кашляет, говорит - дышать нечем. Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "передай маме, что я ее любила". И все.", - рассказывает Евгения, родственница пострадавшей.

Школьников сопровождали классный руководитель и двое родителей. Но они не стали смотреть детский фильм, и оставили подопечных без присмотра. Взрослым удалось выбраться. А вот судьба детей до сих пор неизвестна.

"У нас наиболее сложный участок - это помещения 2 кинотеатров, которые обрушились. Они, фактически, полностью ушли на 3 этаж. Мы шаг за шагом продолжаем разбирать конструкции", - рассказывает Владимир Пучков, глава МЧС России.

Три десятка людей - пропали без вести, 20 - в больницах. Точная причина возгорания до сих пор неизвестна. Одна из главных версий - проблемы с электропроводкой. Правохранители уже задержали четверых людей.