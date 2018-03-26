По официальным данным, украинцев нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, несмотря на то, что в социальных сетях пишут о жертвах из Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, ссылаясь на предварительные данные, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Консул в Новосибирске проверяет, могли бы быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших", - сказал Кирилич.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.