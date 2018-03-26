Голландский инвестиционный фонд FreezeOil обратился к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министрам юстиции и внутренних дел, Генеральному прокурору и главе Антикоррупционного управления, а также послу ЕС в Украине с требованием защитить сеть АЗС "БРСМ-Нафта" рейдерского захвата. В компании утверждают, что рейдерская атака длится уже неделю, а Президент Украины Петр Порошенко не защищает иностранные инвестиции от рейдерской мафии.

Об этом сегодня сообщил председатель Фонда, профессор Роланд Пипер, передает пресс-служба FreezeOil.

Как напоминается в релизе, 21 марта 2018 года, Фонд подвергся атаке, инициированной г-ном Андреем Бибой, с помощью его организованной преступной группы и в сотрудничестве с коррумпированными чиновниками регистраторов. Компания предприняла все необходимые юридические шаги, подав иск в полицию и привлекая общественное внимание.

"Мы обратились c этой проблемой ко многим украинскими должностными лицами: Президенту и премьер-министру, министрам юстиции и внутренних дел, Генеральному прокурору и главе Антикоррупционного управления, а также послу ЕС в Украине. Мы также работали в тесном сотрудничестве с нашим новым послом Нидерландов в Украине г-ном Хексом и послом Украины в Нидерландах г-ном Ченцовым. Все это оказало очень позитивное влияние на общую ситуацию", - прокомментировал Роланд Пипер.

Кроме того, по его словам, "компания получили поддержку Баскетбольной ассоциации Украины, которую мы также поддерживаем наряду со многими другими нашими социальными мероприятиями". В конечном итоге мы уверены, что все наши юридические усилия приведут к предсказуемому результату урегулирования ситуации и возвращению активов обратно в Фонд. Мы очень благодарны всем нашим союзникам и сторонникам, которые оказывают нам поддержку с восстановлением прав Фонда и тем самым доказывают, что Украина дружественна с иностранными инвесторами", - заявил глава Фонда.

Тем не менее, как отметил инвестор, "происхождение проблемы не решается. Местная система прав регистрации собственности явно уязвима для манипуляций со стороны преступников. Поэтому мы хотели бы предложить организовать голландско-украинский форум по защите инвестиций, где эти вопросы могут обсуждаться с профессионалами и где могут быть разработаны определенные предложения для украинского правительства и парламента", - добавил он.

Как отмечают в FreezeОil, благодаря быстрому реагированию со стороны правоохранительных органов и законному давлению в государственных и украинских СМИ и помощи «всех наших союзников Фонд имеет все основания ожидать восстановления своих позиций».

"Однако FreezeОil не остановит преследование лиц, стоящих за рейдом, и продолжит разбираться с ними как в Украине, так и в Европе. Фонд наметил целую программу по борьбе с этой международной бандой и намереваемся привлечь к ее уничтожению суды, правоохранительные органы Нидерландов, Италии и Украины, Еврокомиссию, а также иные правовые меры и организации", - резюмируется в сообщении инвестфонда.