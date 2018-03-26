Патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя автобуса междугороднего маршрута Львов-Пустомыты. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает патрульная полиция Львовской области в соцсети Facebook.

Отмечается, что патрульные получили вызов от водителя, который стал свидетелем, как по улице Стрыйской едет маршрутка №116, создавая препятствия в движении другим водителям.

По информации полиции, 39-летний водитель маршрутки согласился при свидетелях пройти тест на драгере, результат которого показал, что в крови мужчины содержится 2,49 промилле алкоголя. Это соответствует бутылке водки.

Отмечено, что в автобусе не было пассажиров.

В отношении водителя составили протокол за пьяное вождение.

Напомним, жителю Львова сожгли лицо из-за ревности.