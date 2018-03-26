Мировые цены на нефть резко снизились [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне опустились до $69,46 за баррель.
Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $65,50 за баррель.
Ранее мы сообщали, что Украина вырвалась в лидеры по продаже оружия.
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