Правительство Канады легализовало рецептурный героин и метадон, передает Укринформ, ссылаясь на минздрав страны.

"Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину (рецептурного героина) и метадона для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения", - говорится в заявлении министерства.

Среди прочих аргументов власти назвали большую смертность от поддельных наркотиков.

Накануне мы рассказывали, сколько людей хотя бы раз в жизни прикасались к наркотикам.