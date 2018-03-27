В Канаде легализовали героин и метадон [ Редактировать ]
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Правительство Канады легализовало рецептурный героин и метадон, передает Укринформ, ссылаясь на минздрав страны.
"Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину (рецептурного героина) и метадона для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения", - говорится в заявлении министерства.
Среди прочих аргументов власти назвали большую смертность от поддельных наркотиков.
Накануне мы рассказывали, сколько людей хотя бы раз в жизни прикасались к наркотикам.
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