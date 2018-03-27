Чорти, які ходять вулицями Сальвадора, і шмагають перехожих батогами. Так щороку в країні розпочинаються приготування до Великодня. Люди мають звільнитися від гріхів через "страждання". Звісно - усе відбувається символічно і більше скидається на вуличне шоу.

Перевдягнені у червоні костюми бісів учасники імітують побиття пересічних громадян. Наприкінці спектаклю просто неба з'являється актор у ролі Ісуса із дзвоником у руках і дарує прощення вірянам.