МОЗ скасовує застарілі форми обліку пацієнтів. Разом із талонами відтепер у минулому залишаться медичні картки дитини та студента. Це звільнить лікарів від зайвої писанини, а пацієнтів - від штучних черг, кажуть у МОЗ. Як зустріли нововведення в студентській поліклініці та чим зміни обернуться для шкільних медиків - далі в сюжеті.

Сьогодні шкільні медики інформацію про своїх маленьких пацієнтів беруть із дитячих медичних карток. Однак, коли їх не буде, як дізнатися про хронічні захворювання чи протипоказання учня, не знають.

"Медичний працівник не буде знати про те, з яким захворюванням приходить дитина до школи. Може не вчасно зреагувати, не вчасно надати медичну допомогу. Якщо не буде медкарток, то ми не будемо впевнені що батьки будуть кожен рік обстежувати свою дитину", - говорить Тетяна Помазан, шкільна медична сестра.

Натомість у МОЗі вважають, шкільна медсестра має не лікувати дитину, а лише надати першу допомогу в разі необхідності або викликати швидку. Окрім школярів, спеціальні медичні картки скасовують ще й студентам. Нині в Україні в кожному місті, де є виші, для студентів є своя окрема поліклініка. У столиці такий медзаклад обслуговує 58 ВНЗ, а це - приблизно 165 тисяч студентів. Відтепер усі вони сімейних лікарів або терапевтів зможуть обирати самостійно. За фактичним місцем проживання чи особистими вподобаннями.

"Студент такий самий громадянин як і всі інші, от з ким він декларацію уклав, туди пішли за нього кошти. Студентська поліклініка вона має ті самі права, як і всі решта закладів, які надають первинку. Скільки громадян підписали декларацію з лікарями студентської поліклініки, стільки поліклініка отримала коштів", - говорить Олександр Ябчанка, речник МОЗ України.

У студентській поліклініці впевнені, до таких змін заклад - не готовий. Скасування звичних форм обліку, без належної комп'ютеризації недоцільне, оскільки обраний студентом лікар не матиме даних про попередні обстеження та захворювання пацієнта. Окрім того, таке нововведення може нести навіть небезпеку. Наприклад, у разі інфекцій.

"Сімейний лікар каже: я обслуговую пацієнта Іванова, а 24 контактних з ним по групі, які з ним навчаються в одній групі і живуть по всьому місту Києву. Я до них не маю ніякого відношення. Лікарі які обслуговують їх за місцем проживання там, і сном і духом не знають що він був в контакті з даним інфекційним захворюванням", - говорить Володимир Войнаровський, головний лікар КМСП.

До того ж серед медиків поліклініки немає жодного сімейного лікаря, та й чи оплатять у фонді соцстрахування лікарняні, видані студентською поліклінікою звичайним громадянам - невідомо. Тож поки що в київський поліклініці студентські медкартки скасовувати не поспішають. Тут покладають надії на місцеву владу, адже в її компетенції запровадити інші форми медобслуговування, згідно з якими заклад, як і раніше, надаватиме послуги лише студентам.