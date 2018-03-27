К выдворению российских дипломатов после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери присоединилась еще одна страна Европы - о высылке одного российского дипломата заявили в МИД Македонии.

Решение о высылке, по данным дипломатического ведомства, было принято "в тесных консультациях с союзниками ЕС и НАТО, в солидарность с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

В заявлении подчеркивается, что использование военного оружия нарушает международное право и сказывается на безопасности всех стран мира.

Напомним, ранее о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявили США, Канада, Норвегия, Украина, Албания и 16 стран Евросоюза. Кроме того, Исландия объявила России дипломатический бойкот.