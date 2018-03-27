Македония присоединилась к высылке российских дипломатов [ Редактировать ]
К выдворению российских дипломатов после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери присоединилась еще одна страна Европы - о высылке одного российского дипломата заявили в МИД Македонии.
Решение о высылке, по данным дипломатического ведомства, было принято "в тесных консультациях с союзниками ЕС и НАТО, в солидарность с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".
В заявлении подчеркивается, что использование военного оружия нарушает международное право и сказывается на безопасности всех стран мира.
Напомним, ранее о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявили США, Канада, Норвегия, Украина, Албания и 16 стран Евросоюза. Кроме того, Исландия объявила России дипломатический бойкот.
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