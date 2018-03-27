У Музеї Мадам Тюсо в Лондоні представили нову композицію "Королівська родина на балконі Букінгемського палацу". Це знаковий для британців балкон. Саме туди виходять представники королівської родини під час урочистих подій. Одна з них вже не за горами - це весілля принца Гарі та Меган Маркл у травні.

Поки що в композиції представлені воскові копії Єлизавети Другої з чоловіком, принца Чарльза з Камілою та принца Вільяма з Кейт. У музеї запевняють, що до травневого весілля тут також з'являться фігури майбутніх молодят.

"Цей рік дуже багатий на урочистості в королівській родині. Наразі всі очікують народження третьої дитини в родині принца Вільяма та Кейт. Також попереду грандіозне весілля принца Гарі, тож ми вирішили відобразити це нашою композицією на балконі. Потрапити на справжній балкон Бекінгемського палацу разом з королівською родиною - неможливо, тому ми створили свою версію балкона, аби кожен з наших відвідувачів зміг спробувати себе в цій ролі", - говорить Клер Трісі, представниця Музею Мадам Тюсо.