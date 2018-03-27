Українського хакера, причетного до пограбування банків на мільярд доларів затримали в Іспанії. 30-річний киянин уже два роки входив до складу міжнародного хакерського угруповання. За даними кіберполіції, хакер розробляв шкідливі програми, які надавали віддалений доступ до комп'ютерів користувачів, а потім викрадав і продавав їхні персональні дані.

Лише з однієї оборудки, коли продав 140 тисяч реквізитів банківських карток, він нажився на півтора мільйона доларів. Обшуки помешкання хакера провели і в Києві. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку.

"Нами було викрито комп'ютерну техніку та мережеве обладнення. За допомогою якої хакер створював шкідливе програмне забезпечення та здійснював кібернетичні атаки. Наразі даному хакеру загрожує кримінальна відповідальність, за статтею 361 КК. Санкція даної статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - говорить Сергій Кропива, начальник Київського управління кіберполіції.