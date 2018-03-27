В июле в Каневе впервые пройдет Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

Ukrainian ID будет ежегодно проходить в Каневе и призван стать крупнейшей в Восточной Европе платформой, где будут обсуждаться актуальные вопросы взаимосвязи экономики и человеческого капитала.

Совместно с Фондом гуманитарного развития соорганизаторами форума стали городская администрация Канева и Торгово-промышленная палата Украины.

Тема первого форума Ukrainian ID, который состоится 7-8 июля - "План на завтра: стратегия успешной страны".

"Украина, как одна из крупнейших стран Европы, может и должна стать тем местом, где будет проходить мировая дискуссия об эффективных моделях устойчивого развития современных государств. Страна может быть экономически успешной только при условии, когда развитие человеческого капитала является ее главным приоритетом. Во время переговоров с ведущими экономистами, дипломатами, лидерами мнений и потенциальными партнерами по организации форума Ukrainian ID, его сравнивали со Всемирным экономическим форумом в Давосе с точки зрения поставленных задач", — заявила Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины, инициатор форума.

"Я убежден, что консолидация усилий местной общины, общественных деятелей и деловых кругов превратит Канев в город будущего и предоставит необходимый импульс для возрождения культурного туризма и устойчивого экономического развития нашого города, станет моделью для других городов Украины", - подчеркнул мэр Канева Игорь Ренькас.

В этом году обсуждение будет происходить в рамках пяти тематических панелей: "Экономика", "Общество", "Технологии", "Культура" и "Гуманитарная безопасность". Среди вопросов, которые будут подниматься во время дискуссий - изменение глобальной экономической парадигмы, баланс между приумножением капитала и ответственным отношением к здоровью граждан, равенство в обществе, вызовы и возможности децентрализации, "вес" культурного капитала, перспективы Украины как экспортера инноваций или "интеллектуального сырья", роботизация и перспективы для рынка труда.

"Мы преследуем две цели: во-первых создать условия для появления предпринимательского духа и, соответственно, улучшения условий для ведения бизнеса в Украине, и во-вторых - изменить отношение мира к Украине благодаря реальным реформам и достижениям. Ведь 2 миллиона украинцев выехали в последние годы не потому, что им здесь хорошо жилось и работалось. Мы стремимся создать такие условия, чтобы украинцы хотели жить и строить свою страну", — отметил Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Параллельно с форумом 7 июля стартует первый международный культурный фестиваль "Доба Шевченка". Организаторы называют одной из его задач актуализацию культурного туристического маршрута в Канев.

У форума Ukrainian ID и фестиваля "Доба Шевченка" есть и благотворительная цель: средства от регистрационных взносов участников форума и продажи билетов на фестиваль организаторы планируют направить на завершение строительства Шевченковского культурного центра, работы по возведению которого начались в Каневе еще в 1984 году. На сегодняшний день строительство не завершено лишь на 10%.