Премьер призывает отечественных производителей увеличить в АПК долю глубокой переработки, между тем, аграрные лоббисты активно продавливают через депутатов соевые «поправки Содружества» в интересах своих партнеров из России

Эпопея с возвратом экспортного НДС на семена масличных культур продолжается. Манипуляция фактами и их передергивание - отличительная черта мартовских аграрных волнений. Новые нормы об отмене нулевой ставки НДС на масличные культуры на самом деле еще даже не действуют: на сою вступают в силу с 1 сентября 2018 года, на рапс – и того позже - с 1 января 2020 года.

"Соевые поправки" продавливают с нарушением регламента

Несмотря на отсутствие реальных налоговых изменений, связанных с отменой НДС на семена сои и рапса, аграрным лоббистам удалось убедить фермеров, что их обманывают, и пришло время бороться. Под давлением Всеукраинского аграрного совета и массового блокирования дорог фермерами, организованного в марте с помощью руководителя этой организации Михаила Соколова, депутаты пошли на попятную. Законопроект под авторством Ивана Мирошниченко, который, по его словам, позволяет "отмотать ситуацию назад", планируется рассмотреть на заседании Верховной Рады в начале апреля.

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР Нина Южанина обращает внимание, что изменения в Налоговый кодекс с отменой нулевой ставки НДС на масличные временного характера. "Непонятно из-за чего поднялся такой сыр-бор именно сейчас, когда вообще ничего не поменялось. Вместе с представителями аграриев в Верховной Раде, мы договорились ввести эти меры как эксперимент - с последующим пересмотром", - утверждает она.

Как отмечает Нина Южанина, вывод профильного (налогового) комитета по законопроекту №7403-2 был получен под чрезвычайным давлением (аграрии устроили очередной митинг под стенами комитета, - авт.). А накануне на повестку дня этот вопрос внесли со значительными нарушениями регламента работы ВР.

Комментируя происходящее, она говорит о никчемности и несвоевременности принятия предлагаемого законопроекта. "Это - политика чистой воды. Попытки сломать комитет через колено и заставить страну играть по своим условиям. Мы так и не увидели - ни летом, ни сейчас - конкретных экономических расчетов финансовых потерь для сельхозпроизводителей. Селян используют как массовку в акциях протеста, запугивая их возможным снижением закупочных цен. В то же время отечественные переработчики уверяют, что этого не произойдет: весь объем семян они готовы выкупать у производителей по рыночным ценам", - уточнила глава комитета.

Есть опасная причина, по которой средние и особенно мелкие фермеры подвластны влиянию представителей различных ассоциаций. "Проблема большинства сельхозпроизводителей - высокая тенизация. Многие аграрии реализуют значительную часть выращенной продукции за неучтенный нал. Наличие этой серой части на рынке развращает аграриев. И в то же время - делает их зависимыми. Они боятся коммерческого шантажа со стороны трейдеров, многие из которых зачастую предлагают расчет наличными. И если что, угрожают. Аграрии опасаются потерять трейдеров как покупателей, поэтому и идут у них на поводу", - рассказывает Нина Южанина.

Кто сталкивает лбами переработчиков и селян

По словам руководителя аналитического департамента исследовательской компании ProAgro Information Company Марии Колесник, широкой общественности эту борьбу за сырье преподносят исключительно как "корпоративную войнушку" между экспортерами и внутренними переработчиками. "Отраслевые ассоциации через профильные СМИ и ТВ транслируют единственную точку зрения, выдавая ее за истину. Альтернативного мнения по вопросу не слышно. Не желая ввязываться в конфликт, переработчики молчат. В результате у большинства людей, особенно далеких от АПК, создалось впечатление, что отечественных сельхозпроизводителей обижают "свои", - поясняет эксперт.

Однако заинтересованные в разжигании конфликта стороны находятся за пределами поля зрения большинства СМИ. Более того, за пределами Украины. Нина Южанина не исключает, что, кто-то решил устроить агропереворот руками мелких производителей, чтобы продемонстрировать негативное отношение к нынешней власти и пошатнуть позиции Украины на мировом агропромышленном рынке. И это вполне реально, особенно учитывая позицию правительства, которое делает ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. На днях премьер-министра Владимир Гройсман озвучил свою позицию о необходимости внедрения таких инновационных решений, благодаря которым можно будет нарастить долю глубокой переработки сырья в АПК на 7-8%. Разумеется, для достижения этой цели понадобится собственное сырье.

Мария Колесник подчеркивает, что масличные (и готовую продукцию, и сырье) нужно рассматривать в контексте мирового, а не только внутреннего, рынка. И в таком ракурсе проявляется любопытный тренд. В последние годы международные компании построили вокруг границ Украины крупные предприятия по переработке сои и рапса, в то время, как внутри страны эти же иностранные операторы предпочитают инвестировать в инфраструктуру по экспорту сырья.

По мнению участников рынка, основным заказчиком «соевых поправок» является российская корпорация "Содружество", которая входит в орбиту бизнес-интересов премьера РФ Дмитрия Медведева. Фирма имеет собственные заводы по переработке сои в Калининграде и недавно построила новый завод на территории Беларуси. В расчете на украинскую сою.

Мнение участников рынка косвенно подтвердила и Мария Колесник, отметив, что ранее Беларусь импортировала из Украины порядка 100-120 тыс. т соевого шрота, а в 2017 году полностью переориентировалась на закупки необработанной сои. Учитывая, что "Содружество" декларировало ранее планы по вывозу 1 млн тонн сои в год, свободный доступ к украинскому сырью для данной компании критически важен. Поэтому компания решила использовать своих "агентов влияния" - агролоббистов.

Как отмечает эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко, координаторами борьбы выступают люди, поверить в высокие профессиональные и моральные компетенции которых очень сложно. К примеру, весь бизнес одиозного аграрного депутата от патриотической партии "Самопомич" Ивана Мирошниченко образовался вокруг международных компаний "Каргилл" и "Кофко", в которых он ранее работал. Кроме того, на заре своей парламентской деятельности успел дискредитировать себя, попав в коррупционный скандал с хищением денежных средств из ГПЗКУ, куда он пролоббировал названием своего одноклассника Валерия Томиленко. Расследованием этого дела сейчас занимаются детективы НАБУ.

При этом именно партия "Самопомич" в свое время была инициатором блокады торговли с ОРДЛО. Теперь же ее под ее прикрытием реализуются прямо противоположные интересы.

"Не менее интересный персонаж и Михаил Соколов - гражданин России, который после "революции достоинства" всплыл в качества ревностного борца за права аграриев. А ранее - неоднократно засветился в медиа-пространстве в делах, связанных с корпоративными конфликтами вокруг крупных предприятий. Как правило, в результате предмет конфликта переходил к рейдерам и впоследствии уничтожался", - пишет в своем блоге Тарас Жовтенко.

Благодаря работе "агентов влияния", отечественных аграриев успешно накручивают против политики правительства и президента. И в свете приближающихся выборов решение может быть действительно политическим. В пользу лоббистов и электората. Но без учета возможных экономических потерь. "Идет прямой шантаж власти с помощью мелких фермеров. Одновременно шантажируют и непосредственно самих производителей", - утверждает Нина Южанина.

По информации участников рынка, организация массовых акций протеста, митингов в столице и перекрытие автомагистралей обошлась "Содружеству" в кругленькую сумму.

Иван Мирошниченко контролирует офшорную компанию Юнайтед Агрибизнес Б В (United Agribusiness BV). В течение марта на счета компании было переведено около 3 млн. долларов. Есть все основания полагать, что это цена за работу лоббистов, выступающих якобы в интересах украинских фермеров. И этим фактом, как нас заверили, уже заинтересовалась украинские спецслужбы, если "российское" происхождение средств будет доказано, Мирошниченко стоит быть готовым к развитию событий по сценарию "Нади Савченко" - на лоббизм в Украине смотрят сквозь пальцы, но за шантаж власти на российские деньги наказывают достаточно жестко.

Как не стать сырьевым придатком

Как отмечает исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, поднятая среди аграриев "волна" борьбы за соевый и рапсовый НДС, это вопрос политики, который на самом деле гораздо глубже отдельно взятых сельхозкультур и компаний.

"Кому-то очень выгодно это противостояние, которое автоматически ослабляет силы обоих противоборствующих сторон. Речь идет о принципиальном стратегическом выборе будущего для нашей страны - будет Украина аграрно-сырьевым придатком для других или сильной страной, которая производит готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью и, таким образом, наращивает свой ВВП. Те страны, которые экспортируют готовый продукт, имеют высокие показатели ВВП. С теми, кто экспортирует сырье, на мировой арене не считаются. Они обречены на бедность. Поэтому вопрос сегодня не в сое, а в том, куда мы идем", - уточняет эксперт.

В качестве положительного примера участники рынка приводят заградительные пошлины на семена масличных. Именно их введение в 1999 году дало мощный толчок развития для всей масложировой отрасли. Как результат – Украина сегодня мировой лидер по экспорту подсолнечного масла с долей рынка свыше 60%. Этот продукт экспортируется в 124 страны, в отрасли создано 100 тысяч рабочих мест. Однако действующие мощности отечественных МЭЗов - 22 млн. т – сегодня недозагружены, и будущее отрасли зависит от увеличения переработки сои и рапса, способных дать дополнительно еще 4-5 млн. т готовой продукции. По подсчетам экспертов, перерабатывая семена этих масличных, украинская экономика получит дополнительно от $250 млн. до $500 млн. в год (зарабатывая маржу на уровне $50-100 на каждой тонне).

"Если есть ответ на вопрос "Украина – это страна третьего мира или индустриальная страна?", мы сможем самостоятельно разобраться с переработкой внутри страны. Исходя из ответов на эти вопросы, ВР, правительство и президент должны принять соответствующие решения, а не в угоду тем или другим группам аграрных лоббистов", - считает Олег Пендзин.